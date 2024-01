Dune - Parte Due, un nuovo teaser con Timothée Chalamet

Spettacolo

Timothée Chalamet compie 28 anni, 16 look iconici dell'attore di Wonka

Celebre per il suo talento quanto per i suoi outfit, il divo newyorchese ha rivoluzionato lo stile maschile grazie al suo incredibile gusto personale che mescola sartorialità, sportswear e capi dallo spirito ultra contemporaneo. Anticipatore di tendenze e portavoce della moda genderless, l'attore candidato all'Oscar è sempre il più fotografato sui red carpet di tutto il mondo. Ecco una carrellata di look rimasti nella memoria dei fan A cura di Vittoria Romagnuolo

Timothée Chalamet, nato a New York il 27 dicembre di 28 anni fa, è uno degli attori più apprezzati di Hollywood. Considerato uno dei giovani più promettenti della Mecca del cinema, vanta esperienza in tv e a teatro, dove si è fatto notare da adolescente nel circuito Off-Broadway. Al cinema ha lavorato con i migliori: da Woody Allen a Christopher Nolan, a Greta Gerwig, Wes Anderson, Scorsese. Attualmente in sala con Wonka, tornerà presto protagonista con la seconda parte di Dune di Villeneuve

Il look Tom Ford ispirato a Willy Wonka - Considerato una impareggiabile fashion icon, Chalamet si distingue tra i colleghi di Hollywood per i suoi outfit che diventano immediatamente virali. Per la première londinese di Wonka, l'attore ha indossato un completo in velluto color ciclamino che per molti rappresentava un omaggio al personaggio nella versione della pellicola dell 1971 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato con l'indimenticabile Gene Wilder