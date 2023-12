Dune - Parte Due, pubblicati i nuovi character poster

Cinema

Godzilla minus one. Sette anni dopo l’ultimo live action giapponese dedicato al re dei kaiju da Hideaki Anno, e settant’anni dopo il primo storico film della saga cinematografica più longeva al mondo, Godzilla Minus One rilancia il franchise con un reboot che si inserisce tra tradizione e rilettura in chiave moderna. Nelle sale italiane, in lingua originale coi sottotitoli, dall'1 al 6 dicembre