Pantaloni troppo stretti, Suki Waterhouse finisce in ospedale

La star di Daisy Jones & The Six rivela il curioso motivo dietro la sua assenza dai social: un’ernia provocata da un paio di pantaloni troppo aderenti. Ecco cosa è successo, tra aggiornamenti dalla degenza e un ritorno imminente sulle scene per la cantante e attrice britannica



Suki Waterhouse ha svelato nelle scorse ore di aver avuto un’ernia causata da pantaloni troppo stretti. Le conseguenze sono state tali da essere ricoverata in ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico.

Tra palcoscenici, maternità e convalescenza, la cantante e attrice britannica rivela soltanto ora il curioso motivo dietro la sua assenza dai social.

Ecco cosa è successo, tra aggiornamenti dalla degenza e un ritorno imminente sulle scene della star inglese che è stata interessata da un’ernia provocata da un paio di pantaloni troppo aderenti. In fondo a questo articolo potete guardare il post condiviso da Suki Waterhouse nelle scorse ore sul suo profilo di X.

Una pausa forzata Suki Waterhouse ha spiegato ai fan il motivo della sua prolungata assenza dai social: un problema di salute tanto inaspettato quanto singolare. L’attrice e cantante trentatreenne ha raccontato su X di essere stata ricoverata in ospedale a causa di un’ernia sviluppata sei mesi fa, in seguito all’utilizzo di pantaloni eccessivamente stretti.

“‘Suki you never tweet anymore’,” ha scritto il 14 luglio. “Have you ever considered I wore pants so tight 6 months ago it caused a hernia & I’ve been too scared to tell you?”. Tradotto in italiano, “Suki, non twitti più. Avete mai pensato che sei mesi fa ho indossato dei pantaloni così stretti da causarmi un’ernia e da allora ho avuto troppa paura per dirvelo?”.

La dichiarazione ironica ha attirato subito l'attenzione degli utenti, mentre Waterhouse accompagnava il post con una foto direttamente dal letto d'ospedale, con la flebo al braccio.

A conferma del curioso episodio, Suki Waterhouse ha condiviso anche uno scatto che la ritrae sul palco, durante una tappa del tour del disco Memoir of a Sparklemuffin, album uscito nel 2024. Nell'immagine, indossa proprio i pantaloni incriminati: un paio di attillatissimi pantaloni in pelle nera, abbinati a un crop top bianco e a un soprabito scintillante. La performance risale a sei mesi fa, periodo in cui la cantante aveva da poco concluso la tournée legata al disco. Secondo quanto riportato dall'Oregon Health and Science University, l'ernia si verifica quando tessuti come grasso, intestino o altri organi fuoriescono da una zona indebolita nella parete addominale o pelvica. Sebbene l'abbigliamento non sia una causa diretta, capi estremamente aderenti possono contribuire ad aumentare la pressione addominale, specialmente in soggetti con una predisposizione o debolezza preesistente.

Maternità e ritorno sulle scene Il ricovero di Suki Waterhouse avviene a poco più di un anno dalla nascita della sua prima figlia, avuta con il compagno Robert Pattinson, con cui è legata dal 2018. La coppia, molto riservata, non ha reso noto il nome della bambina, ma in un’intervista rilasciata a E! News nel settembre 2024, l’artista aveva espresso entusiasmo per i progressi della piccola: “I’m just absolutely obsessed with her. She's turning over, sitting up, trying to crawl, doing all the things”.

Tuttavia, all'epoca aveva scherzato sul fatto che la figlia non avesse ancora visto alcun film del padre, concludendo: "That's a long way in the future".

Il corpo che cambia Suki Waterhouse aveva già affrontato pubblicamente le sfide del post-partum. In un post poi cancellato da Instagram, e riportato da People, aveva descritto il periodo successivo alla nascita della figlia come profondamente trasformativo: “The fourth trimester has been… humbling!” aveva scritto nell’aprile 2024. “The postpartum period has been filled with exhilarating joy, so much laughter, tears, so many hormones! I'm proud of everything my body has achieved and proud of the kindness and grace I've given myself during this recovery period” (in italiano: “Il quarto trimestre è stato… umiliante!” aveva scritto nell’aprile 2024. “Il periodo post-partum è stato pieno di una gioia travolgente, tantissime risate, lacrime, un’infinità di ormoni! Sono orgogliosa di tutto ciò che il mio corpo ha realizzato e orgogliosa della gentilezza e della grazia che mi sono concessa durante questo periodo di recupero”).

La cantante e attrice ha anche posato con la figlia per la copertina di agosto di British Vogue, in uno scatto che celebra la maternità e la forza femminile.