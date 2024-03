Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono diventati genitori

I due, riservatissimi, non hanno fatto alcun annuncio. Tuttavia, le foto della loro passeggiata con carrozzina al seguito non lasciano dubbi: il bambino è nato

Suki Waterhouse e Robert Pattinson sono diventati genitori.

La modella e l'attore non hanno confermato la nascita del loro primo figlio, ma sono stati sorpresi dai fotografi mentre spingevano la carrozzina in una zona residenziale di Los Angeles.

Suki Waterhouse e Robert Pattinson, le prime foto da neo-genitori

Nelle immagini, Pattinson è la quintessenza del padre premuroso. E del fidanzato innamorato. Lo si vede stringere la mano della compagna, e poi spingere la carrozzina con fare sicuro. Suki, dal canto suo, è apparsa in splendida forma. E più felice che mai. La modella era stata vista l'ultima volta il 24 febbraio scorso, mentre passeggiava col fidanzato (e con un pancione decisamente evidente). Su Instagram, tuttavia, non pubblica da tre settimane. Del resto, considerata la loro proverbiale riservatezza, nessuno si aspettava un annuncio in pompa magna. Ad aiutarli nel loro ruolo di neo-genitori è la mamma di lei, Elizabeth, fotografata con la coppia in immagini che hanno già fatto il giro del web.