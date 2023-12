Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono fidanzati

La coppia di attori, che si prepara ad accogliere il primo figlio, avrebbe ammesso la volontà di sposarsi in quanto il matrimonio è importante per entrambi. Un anello di diamanti all'anulare di lei avrebbe avviato le voci sulle nozze (che potrebbero essere non molto lontane)

Il 2023 potrebbe essere l'ultimo anno da scapolo per Robert Pattinson che negli ultimi mesi è apparso completamente concentrato sul progetto di mettere su famiglia. Sempre accanto a Suki Whaterhouse, con cui è legato sentimentalmente dal 2018, l'ultimo interprete di Bruce Wayne al cinema avrebbe fatto un acquisto significativo per la sua partner che, qualche giorno fa, è stata vista per le strade di Londra con un gioiello scintillante al dito , un anello che aveva fatto scattare le voci di una proposta di matrimonio. In attesa di conferme ufficiali da parte dei due interessati, il design del gioiello ha confermato la natura romanticissima del legame della coppia. Pattinson ha scelto per la futura madre del suo primogenito un “toi et moi” , ovvero, una fascia di metallo prezioso con due pietre corrispondenti che si uniscono sul davanti. L'anello, che nel diciottesimo secolo fu regalato da Napoleone Bonaparte a Joséphine de Beauharnais, è un modello molto amato dalle star: negli ultimi anni è stato avvistato anche al dito di Ariana Grande ed Emily Ratajkowski.

Pattinson non vede l'ora di essere padre



La fonte che ha parlato di Robert Pattinson e Suki Waterhouse con People ha aggiunto dettagli sul momento felice che sta attraversando la coppia.

Pattinson si sente molto fortunato per la presenza della donna nella sua vita. Il loro rapporto sarebbe “incredibile”. L'attore inglese non vede l'ora di diventare papà: “È davvero pronto”, ha detto l'insider che ha aggiunto che ha dato per certo il fidanzamento.

“Tutti e due vogliono sposarsi. Il matrimonio è importante per loro”, ha specificato la fonte, confermando l'impressione degli osservatori rispetto alle ultime foto scattate della coppia a passeggio per le strade della City.

Nelle foto, il protagonista della saga di Twilight passeggia accanto alla fidanzata di cui si intravede la pancia scoperta, già sporgente, sotto un pesante scialle di lana griffato Dior, brand di cui lui è volto ufficiale.

Anche l'attrice di Daisy Jones & The Six sarebbe al settimo cielo per la gravidanza annunciata da lei stessa dal palco del Corona Capital Festival dove si stava esibendo dal vivo. Coi fan aveva scherzato sulle sue nuove forme, ormai evidenti.