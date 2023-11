Robert Pattinson diventa papà: Suki Waterhouse è incinta

Suki Waterhouse è incinta. L'attrice e cantante avrà il suo primo figlio da Robert Pattinson. A confermare la notizia, già da tempo nell'aria, è stata lei stessa, durante un'esibizione al Corona Capital di Città del Messico.

Le parole di Suki Waterhouse

"Ho deciso di indossare qualcosa di scintillante per distrarvi da un'altra cosa che sta succedendo", ha detto la star di Daisy Jones & the Six. Niente, però avrebbe potuto distogliere l'attenzione dalle sue nuove forme, e da quella pancia in bella mostra che pareva urlare al mondo: "Aspetto un bambino". Tanto che, mentre il pubblico applaudiva, Waterhouse è scoppiata a ridere dicendo: "Non sono sicura che funzioni". La trentunenne è al fianco di Robert Pattinson da oltre cinque anni. Per la prima volta avvistati insieme a Londra nel 2018, i due hanno sempre protetto la loro relazione, tanto da debuttare sul tappeto rosso solamente nel dicembre 2022 (FOTO). Ma, i loro red carpet e le (rare) interviste, sono ogni volta una dichiarazione d'amore. Lo scorso febbraio, Suki Waterhouse ha parlato di Pattinson in un'intervista al Times, defindensosi scioccata di essere così felice con qualcuno da ormai cinque anni. "Sono sempre incredibilmente emozionata quando vedo apparire il suo nome sul mio telefono, e penso che lui provi lo stesso per me", ha detto, definendo il fidanzato una persona divertente, che ha sempre qualcosa di interessante da dire.