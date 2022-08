Nelle scorse ore KFTV ha rivelato che le riprese del film avrebbero avuto inizio nel Regno Unito, non è dato però sapere la data di fine prevista. Come riportato, la pellicola vedrà protagonista Robert Pattinson, reduce dal successo del film The Batman diretto da Matt Reeves .

Non ci sono indiscrezioni per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.