Robert Pattinson, il film di Bong Joon-Ho è entrato in pre-produzione

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, al via la produzione del film con Robert Pattinson, Toni Collette, Mark Ruffalo e Naomi Ackie

Stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine, il film basato sul romanzo Mickey7 di Edward Ashton è ufficialmente entrato in pre-produzione presso i Warner Bros Studios situati a Leavesden.

Bong Joon-Ho sarà coinvolto in qualità di regista, sceneggiatore e produttore. Al momento non ci sono indiscrezioni per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.