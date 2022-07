Mickey7, Steven Yeun nel nuovo film di Bong Joon Ho con Pattinson

L’attore sudcoreano naturalizzato statunitense, noto principalmente per il ruolo di Glenn Rhee nella serie televisiva The Walking Dead, è l'ultimo a unirsi al cast dell'adattamento cinematografico del romanzo distopico e fantascientifico di Edward Ashton. Lo riporta in esclusiva il magazine americano Deadline. Diretto dal regista premio Oscar di “Parasite”, per ora i dettagli sul personaggio di Yeun (e su quasi tutto il resto) sono top secret

Condividi

Steven Yeun è l'ultimo a unirsi al cast del film “Mickey7”, l’adattamento cinematografico del romanzo distopico e fantascientifico di Edward Ashton. Lo riporta in esclusiva il magazine americano Deadline, in un articolo apparso in queste ore e firmato dal giornalista Justin Kroll.



Del film che sarà diretto dal regista premio Oscar di “Parasite” per ora si sa ancora pochissimo. Top secret sono pure i dettagli relativi al personaggio interpretato dall’attore sudcoreano naturalizzato statunitense, noto principalmente per il ruolo di Glenn Rhee nella serie televisiva The Walking Dead.



Il romanzo si concentra su un sacrificabile Mickey, un viaggiatore spaziale che assume compiti suicidari per colonizzare il mondo di ghiaccio di Niflheim. Ogni volta che costui muore, viene ricollocato, ma un bug in questo iter ben collaudato (ma non abbastanza bene, evidentemente) farà sì che si arrivi alla coesistenza di due Mickey assieme.



Robert Pattinson è il protagonista

approfondimento Bong Joon Ho e Robert Pattinson insieme per il film tratto da Mickey7 Robert Pattinson guida il cast di “Mickey7”, calandosi nel ruolo messo a titolo, quello del sacrificabile Mickey.



È affiancato dai colleghi Naomi Ackie, Mark Ruffalo e Toni Collette, che avranno ruoli da co-protagonisti.



Deadline ha appena riportato in esclusiva che il film ha ampliato il suo ensemble stellare, scegliendo Steven Yeun della serie televisiva “The Walking Dead” per un ruolo fondamentale.



Il cast della pellicola è interessante in quanto riunisce la star di “Invincible” con Ho, il produttore Dooho Choi e la Plan B Entertainment di Brad Pitt dopo l'eclettico film d'azione e avventura Netflix intitolato “Okja”



La produzione di “Mickey7” dovrebbe iniziare ad agosto, quindi presumibilmente le informazioni sul ruolo di Yeun - così come altri dettagli della storia, che per adesso è ancora avvolta nel mistero - rimarranno oscuri fino ad allora.



L'attore Steven Yeun, Pattinson e il regista Ho approfondimento Oscar 2021, l'attore coreano Steven Yeun punta alla vittoria L’attore Steven Yeun è fresco di uno dei suoi migliori lavori, ossia la recitazione nel film “Minari” di Lee Isaac Chung. Anche Ho e Pattinson hanno recentemente riscontrato un grande successo, rispettivamente con i loro recenti progetti “Parasite” e “The Batman”. “Il casting di Yeun, quindi, crea una potente squadra in ‘Mickey7’, alzando la posta in gioco per il film”, sottolinea il giornalista specializzato in cinema Syed Fahadullah Hussaini in un recente articolo apparso sul magazine americano Screen Rant. “Sarà interessante vedere cosa comporterebbe questa collaborazione di talenti, ma le scelte di casting indicano sicuramente un futuro radioso per il film in uscita”, aggiunge Hussaini.