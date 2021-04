È appena stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Seance, la pellicola horror che vedrà l'esordio alla regia di Simon Barrett. Il video che anticipa quello che vedremo ci rivela che la protagonista sarà l'attrice Suki Waterhouse.



L'interprete di The Bad Batch e Assassination Nation, tra gli altri, qui vestirà i panni da Ivy League di Camille Meadows, la nuova arrivata al college.

Seance è infatti un film dell'orrore che ambienta in un collegio femminile un misterioso e raccapricciante omicidio. Dall'assassinio singolo si passa all’ancora più inquietante serie di omicidi, tutti con lo scenario della prestigiosa Edelvine Academy for Girls, un collegio esclusivamente femminile. Senza ovviamente tralasciare la componente di fantasmi, trattandosi del genere horror…



Il film uscirà nelle sale sia nelle sale cinematografiche sia in streaming e on demand il 21 maggio, per RJLE Films e Shudder.



Ad affiancare Suki Waterhouse ci saranno Madisen Beaty (C’era una volta… a Hollywood), Ella-Rae Smith (Into the Badlands), Inanna Sarkis, Seamus Patterson e Marina Stephenson-Kerr.