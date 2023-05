Dune 2, teaser trailer e poster del film con Timothée Chalamet

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Una figura mascherata percorre il profilo di una duna, conficca un dispositivo tra i granelli per far rivelare un verme delle sabbie e si dilegua. Nel teaser trailer di Dune: Part Two, rilasciato martedì da Warner Bros. sull’account ufficiale Twitter del film, la prima immagine di quello che sembrerebbe il protagonista Paul Atreides (interpretato da Timothée Chalamet) cede spazio ai volti degli altri personaggi, dalla ragazza Fremen Chani (interpretata da Zendaya) al malvagio e calvo Feyd-Rautha (interpretato da Austin Butler). Ha consentito un primo sguardo sulla pellicola diretta da Denis Villeneuve anche il poster ufficiale nel quale, sotto la scritta “lunga vita ai combattenti”, Paul Atreides, che è affiancato dalla fiera Chani, solleva in alto un pugnale. Entrambe le anticipazioni precedono il primo trailer ufficiale, atteso nella giornata di mercoledì, e seguono il filmato proiettato in presenza dei due protagonisti e del regista durante il raduno CinemaCon a Las Vegas. Sul remoto pianeta Arrakis Chalamet cavalcava un verme delle sabbie come rito d'iniziazione per diventare parte del nativo popolo Fremen, in attesa della vendetta contro Casa Harkonnen.