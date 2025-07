My Little Pony, in sviluppo il live-action sul giocattolo cult anni 80

Amazon MGM e Hasbro uniscono le forze: in arrivo il primo film live-action dedicato a uno dei franchise più iconici della cultura pop degli ultimi quarant’anni. Dal giocattolo cult degli anni Ottanta alla ribalta cinematografica, il passo è breve



Un nuovo capitolo si apre per uno dei franchise più iconici della cultura pop degli ultimi quarant’anni: My Little Pony si prepara a debuttare sul grande schermo in una versione live-action. A confermare il progetto è stato il magazine statunitense Variety, che ha reso noto come Amazon MGM Studios e Hasbro Entertainment siano attualmente al lavoro su questa produzione, che segna un passo inedito per il celebre brand nato nei primi anni Ottanta. La notizia è stata riportata per prima da The Insneider.

Dunque è ufficiale: Amazon MGM e Hasbro uniscono le forze, facendoci sognare con la promessa dell’arrivo - a breve - del primo film live-action che segnerà il passaggio dal giocattolo cult degli anni Ottanta alla ribalta cinematografica.

Lanciato nel 1982, il marchio My Little Pony ha attraversato intere generazioni, trasformandosi da semplice linea di giocattoli a fenomeno globale. Negli anni, i coloratissimi pony dalla criniera fluo hanno dato vita a numerose serie animate e film d’animazione, consolidando un seguito affezionato. L’ultima incursione cinematografica risale al 2021, con il lungometraggio My Little Pony: A New Generation, inizialmente previsto per il cinema ma approdato poi direttamente su Netflix a causa delle limitazioni legate alla pandemia da Covid. Il film ha riscosso un buon successo sulla piattaforma, confermando la vitalità del brand anche in formato digitale.

Un primo passo nel live-action Il progetto - attualmente in fase di sviluppo - rappresenta una vera e propria novità per il franchise, che finora non aveva mai esplorato il linguaggio del live-action. A oggi, non è stato ancora definito alcun team creativo per la realizzazione del film, ma l'annuncio segna comunque un momento significativo nella lunga storia del brand, pronto a reinventarsi ancora una volta attraverso nuove forme narrative.

Un fenomeno intergenerazionale che sfida gli stereotipi Nato inizialmente come linea di giocattoli rivolta principalmente a un pubblico femminile, My Little Pony ha saputo negli anni ridefinire i propri confini culturali. Emblematica in tal senso è stata la serie del 2010 My Little Pony: Friendship Is Magic, che ha saputo attrarre anche un'ampia fascia di pubblico maschile, in particolare adolescenti e adulti, che si sono auto-identificati come "bronies". Questo movimento di fan ha assunto anche una valenza sociale, diventando simbolo di una rottura con i tradizionali ruoli di genere e promuovendo una cultura dell'inclusione.