Il mitico franchise ritorna in vita grazie al revival del film d'animazione che uscirà il 24 settembre. Il magico mondo di Equestria si arricchisce di tanti nuovi personaggi, pensati appositamente per una nuova generazione di fan (come il titolo stesso suggerisce). Ecco il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo appuntamento con i Mini Pony più magici che esistano

È stato pubblicato sui canali ufficiali di Netflix il trailer del film di animazione My Little Pony: Una nuova generazione, l'attesissimo reboot che uscirà il 24 settembre sulla celebre piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q).



Un nuovo appuntamento con i mitici Mini Pony che per l'occasione si sono adattati alla contemporaneità del nuovo pubblico. My Little Pony: Una nuova generazione, infatti, vede il mondo di Equestria espandersi, arricchendosi di tanti pony inediti che sono stati ideati ex novo proprio per rispondere alle esigenze di un nuovo target di fan. Di una nuova generazione insomma, come lo stesso titolo annuncia...



Dopo una decade corredata da amicizie profonde, avventure fantastiche e gesta coloratissime, il franchise torna alla grande, con un appuntamento che appagherà il palato dei nuovi spettatori.



Oltre alle new entry a livello diegetico, ci sono pure delle novità per quanto riguarda l'animazione stessa: questo film è realizzato per la prima volta in CGI, ossia la computer-generated imagery, quell'applicazione nel campo della computer grafica 3D che garantisce la massima resa per gli effetti speciali digitali.

Un lungometraggio di qualità cinematografica che su Netflix questo autunno ce ne farà vedere di tutti i colori (dell'arcobaleno): il variopinto rainbow infatti è il fil non-solo-rouge della saga dei Mini Pony!



E se l'arcobaleno farà da scenario, a essere protagonista è un universo contemporaneo molto coinvolgente, progettato proprio per catturare l'attenzione di varie fasce anagrafiche di pubblico. Sia i grandi sia i piccini saranno ammaliati totalmente da questo prodotto di qualità premium.

Potete guardare il trailer del film "My Little Pony: Una nuova generazione" di Netflix nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.