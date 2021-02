My Little Pony, il film uscirà su Netflix e non al cinema

My Little Pony , il film tratto dalla popolare serie di cartoni animati ambientata a Equestria, non uscirà al cinema ma direttamente su Netflix.

approfondimento

Pinocchio, svelato il cast del nuovo film di Guillermo del Toro

Inizialmente i produttori di Entertainment One (la divisione audio-video di Hasbro, che detiene i diritti di immagine su ogni prodotto My Little Pony) avevano messo in calendario l'uscita nelle sale per il 24 settembre 2021, ma i noti problemi che affliggono da ormai un anno i cinema di tutto il mondo li hanno costretti a rivedere i loro piani: il film uscirà direttamente in streaming entro la fine del 2021 (una data ufficiale non è ancora stata resa nota). Sarà l'ultimo di una lunga serie di lungometraggi dedicati al cartone animato nato nel 2010: quello di maggior successo è My Little Pony – The Movie, uscito nel 2017 con le voci di Emily Blunt e Liev Schreiber, che incassò oltre 60 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nonostante nel settore dei film di animazione la parte del leone spetti senza dubbio a Disney Plus, Netflix sta cercando di ampliare il proprio catalogo rivolto ai bambini, acquistando per esempio anche l'ultima avventura di SpongeBob Sponge on the Run e lavorando a diversi prodotti originali su cui spicca il Pinocchio del regista Premio Oscar messicano Guillermo del Toro, con Ewan McGregor, Christoph Waltz, Cate Blanchett e Tilda Swinton nel cast.