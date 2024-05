Locus Festival 2024, ecco la XX edizione: il programma

Dal 28 giugno al 14 agosto in Puglia va in scena la ventesima edizione del Locus Festival, nato a Locorotondo in provincia di Bari. Quest'anno il tema ispiratore è “It Was Written”, facendo proprio il titolo del secondo album di Nas, fra gli ospiti più importanti di questa edizione del 2024. Cosa significa? Accogliere con coraggio nuovi luoghi e nuovi suoni, senza mai dimenticare le proprie radici.

Locus è la fusione fra artisti di alto profilo mondiale e i migliori nomi della scena italiana. E allora, oltre a Nas (unica data italiana), Toto, Marcus Miller, Robert Plant, Simple Minds, Glen Hansard, Fat Freddy’s Drop, Yussef Dayes, Meute, Channel One (sound system) e poi Deena Abdelwahed, Sama’ Abdulhadi, Coco Maria. A questi nomi internazionali si aggiunge la musica italiana con artisti come Subsonica, Calcutta, Vinicio Capossela, Salmo & Noyz Narcos, Colapesce Dimartino, Fulminacci, Cosmo e alcune novità più "fresche" come Daniela Pes, Matteo Mancuso, I Hate My Village, Bassolino, Serena Brancale, Matteo Mancuso, okgiorgio, TY1 e le local legends DJ Tuppi & Moddi MC.

Inoltre, grazie alla collaborazione con lo storico programma di Radio2, Musical Box, condotto da Raffaele Costantino, arriveranno al Locus anche due proposte artistiche di grande respiro internazionale come Galliano e Kassa Overall e due realtà emergenti italiane come Coca Puma e Massimo Silverio.

Anche per questa XX edizione, il viaggio musciale del attraverserà varie location pugliesi: Locorotondo, Bari, Alberobello, Minervino Murge (BT), Ostuni (BR), Fasano (BR).