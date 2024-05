Finley, fuori l'album "Pogo Mixtape Vol.1" con J-Ax e tanti ospiti

Sono passati più di vent’anni dalla loro hit Diventerai una Star, ma da quel momento i Finley non si sono mai fermati. La band multiplatino, protagonista della scena punk-rock italiana dagli anni 2000, ha continuato a sperimentare e ad affinare la propria musica. Il nuovo album Pogo Mixtape Vol.1, uscito il 17 maggio per Warner Music Italia, è la sintesi di questa evoluzione. Il disco è composto da 11 inediti, 3 loro brani storici rivisitati. Tutte le canzoni presentano un ospite speciale: da Rose Villain a Sethu, passando per Naska. “Abbiamo scritto questo disco innanzitutto per divertirci. È stato stupendo tornare a fare musica con la stessa istintività che ha caratterizzato i nostri primi anni di carriera. Il punk-rock ci ha dato un sogno in cui credere e oggi ci ridà la libertà di poter fare quello che ci piace di più. La nostra musica è festa, energia, ma è anche non prendersi troppo sul serio”, spiega la band di Legnano.

Il disco

L’album presenta 11 brani inediti e 3 canzoni già pubblicate con una veste inedita, tra cui il loro grandissimo successo Diventerai una Star. Nel disco ogni traccia è in collaborazione con un artista: “Abbiamo deciso di far entrare nel nostro mondo e in questo disco artisti di cui avevamo il poster in cameretta e artisti che avevano il nostro. Abbiamo coinvolto cantanti e band che amiamo e che da anni ispirano la nostra musica. Non tutti arrivano dallo stesso genere musicale, ma tutti posseggono una forte attitudine punk” raccontano i Finley. Nell’album sono presenti ospiti nazionali e internazionali: J-Ax, Naska, Rose Villain, i Dari, Divi dei ministri, Walls, Bambole di Pezza, Ludwig, Punkreas, Fast Animals And Slow Kids, Benji, La La Love You, Sethu e Fasma.