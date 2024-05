Angelina Mango, il 24 maggio esce il singolo melodrama

“Una bambina che si immagina sul palco”. Angelina Mango riassume così il singolo melodrama, che uscirà il 24 maggio e anticiperà il suo primo album di inediti poké melodrama, atteso invece il 31 maggio. Scritto dalla stessa cantautrice insieme a Federica Abbate, Alessandro La Cava e Nicola Lazzarin, e prodotto da E.D.D. e Cripo, il brano fonde ritmi elettronici e reggaeton e trasporta gli ascoltatori in un viaggio nei ricordi di Angelina Mango, che da piccola balla a casa in salotto, chiude gli occhi e si immagina su un palco a vivere fuori dagli schemi e a lasciarsi convincere dai sogni. La cantante ha inoltre annunciato la possibilità di ascoltare il singolo in anteprima in alcuni negozi di dischi in diverse città italiane e, per un vero tocco nostalgico, in formato musicassetta.

DALL'EUROVISION AL TOUR IN EUROPA

Angelina Mango aveva annunciato l’album poké melodrama lo scorso 17 aprile durante il concerto al Fabrique di Milano. L’artista non ha ancora reso nota la tracklist del disco, che però riassume le sue molteplici anime musicali e la sua versatilità, proprio come una poké di suoni e di ritmi. Nel frattempo, dopo la partecipazione ad Amici, la vittoria al Festival di Sanremo con La noia e il settimo posto all’Eurovision Song Contest di Malmö, in Svezia, Angelina Mango continua a collezionare straordinari successi. La noia ha raggiunto il doppio disco di platino, ha totalizzato oltre 120 milioni di stream audio e video, è entrata nella top 200 della global chart di Spotify in 22 Paesi (compresi Regno Unito, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Portogallo, Olanda, Danimarca, Finlandia, Grecia, Islanda e Irlanda), nella top 50 di Apple Music in 26 Paesi e nella top 50 su iTunes in 18 Paesi. In estate la cantante si esibirà live nei festival europei, mentre in autunno sarà in Italia e per la prima volta in Europa con European Club Tour, che la porterà sui palchi di Monaco di Baviera, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona.