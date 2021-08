My Little Pony: A New Generation, pubblicato il trailer

My Little Pony: A New Generation è il titolo della nuova produzione targata Netflix (disponibile su SKY Q). Nelle scorse ore la piattaforma di streaming ha pubblicato il trailer ufficiale del film che debutterà tra poche settimane.

My Little Pony: A New Generation, il trailer

Un mondo incantato fatto di amicizie e magia. My Little Pony: A New Generation si prepara a regalare al pubblico numerose avventure. Poco fa Netflix ha pubblicato il trailer della pellicola svelandone i primi dettagli tra sinossi e personaggi principali.

Il filmato, dalla durata di circa due minuti, offre un primo sguardo su My Little Pony: A New Generation; nel giro di poco tempo il video ha ottenuto oltre 148.000 visualizzazioni su YouTube.