Lucifer 6, il trailer dell'ultima stagione

Appuntamento fissato al 10 settembre 2021 per gli ultimi episodi dell'amata serie con protagonista Tom Ellis

Mancano 10 episodi alla conclusione di “Lucifer”, amatissima serie TV con protagonista Tom Ellis. Lo show farà il proprio ritorno su Netflix, la cui app è visibile anche su Sky Q e NOW, a partire dal prossimo 10 settembre.

Una serie amata in tutto il mondo, che sembrava però destinata alla cancellazione. La piattaforma streaming ha deciso di darle nuova vita, consegnando ai fan ben tre stagioni ulteriori. Un vero e proprio miracolo in tempi come questi, che vedono l’offerta televisiva aumentare di mese in mese, il che complica le scelte delle case di produzioni, obbligate a puntare sui titoli che paiono destinati a diventare cult.

Lucifer 6, cosa mostra il trailer approfondimento Le migliori serie tv da vedere ad agosto Ci si aspetta un vortice di emozioni dalla sesta stagione di “Lucifer”, come lascia intuire anche il trailer condiviso da Netflix sui propri social. Il filmato ha di certo esaltato gli appassionati ma, al tempo stesso, generato molte domande. Basti pensare al motivo per il quale Lucifer e la detective Chloe Decker combattano e, cosa più importante, per quale motivo lei abbia al collo la lama di Azrael. Quest’ultimo elemento è di particolare importanza. Si tratta, infatti, di uno dei pochi oggetti in grado di uccidere realmente Lucifer. Il ventaglio di immagini stuzzicanti per il pubblico non è affatto scarno. Prima di arrivare a questo delicato faccia a faccia vi sono fotogrammi che mostrato Lucifer e Chloe in versione animata. Spazio anche per un angelo ribelle, che ha il volto di Brianna Hildebrand, che intende distruggere Tom Ellis. Quest’ultimo, intanto, si prepara a diventare Dio. È una possibilità che lo ha sempre tanto. Un potere che in fondo ha sempre bramato possedere. La sua esitazione, però, sta generando non pochi problemi. Il mondo pare si stia disfacendo senza un dio a controllarlo.