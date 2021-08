Lucifer 6, dettagli sul salto temporale: pronto un ritorno a sorpresa

Quali saranno le conseguenze degli eventi della quinta stagione? Ecco un assaggio della sesta e ultima. Alcune anticipazioni sul tanto atteso salto temporale Condividi:

La sesta e ultima stagione di Lucifer arriverà tra poco più di un mese, ma prima di salutare per sempre i protagonisti della serie i fan potranno godersi un grande ritorno sul set. Il sito TVLine, infatti, ha dichiarato che Lucifer 6 ripartirà con un flashforward, ovvero un salto temporale in avanti, mentre Chloe inizierà a porsi delle domande sul perché Lucifer non abbia ancora cominciato il suo nuovo lavoro a Silver City. Ma non solo: in Lucifer 6 assisteremo al ritorno sulla scena di Jimmy Barnes, produttore discografico e killer nel pilot, che dovrebbe avere un ruolo importante nel primo episodio della sesta stagione. Sempre presente e più in forma che mai Lucifer (Tom Ellis), che cercherà di comprendere che cosa significhi essere Dio.

Lucifer 6, il cast

Il ruolo di Jimmy Barnes è stato affidato a John Pankow, l'ignaro responsabile dell'incontro tra Chloe Decker (Lauren German) e Lucifer (Tom Ellis). L'episodio pilota, infatti, ha svelato l'uccisione di Delilah. L'inaspettata morte dell'amica di Lucifer porterà quest'ultimo a indagare sul suo assassinio. Alla ricerca del colpevole, Lucifer conoscerà la detective Decker. Infine, si scoprirà che il killer di Delilah è Jimmy Barnes, suo ex fidanzato, che aveva architettato un diabolico piano per farla uccidere da uno spacciatore, per poi pubblicare il suo album postumo e far salire alle stelle le vendite. Non solo Jimmy Barnes, nella sesta stagione di Lucifer farà il suo ritorno anche Matt Corby, nel ruolo dell'agente Diggs. In più, Ildy Modrovich e Joe Henderson, showrunner di Lucifer 6, hanno dichiarato che negli episodi in arrivo i fan incontreranno finalmente un personaggio molto amato, ma fino ad ora mai apparso. I rumors fanno pensare ad Adamo, ma per ora non è stata data l'ufficialità della cosa. Inoltre, la presenza sul set del detective Dan Espinoza aveva già lasciato tutti a bocca aperta. Il suo personaggio, infatti, era morto nel corso di Lucifer 5, a seguito di un piano diabolico architettato da Michael, il fratello del protagonista. Non sappiamo ancora come farà il suo ingresso Dan nella sesta stagione, ma è possibile che si tratterà di un flashback.