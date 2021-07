Lucifer, il post di Tom Ellis per la sesta stagione

L’attore ha scritto sul profilo Instagram da oltre nove milioni e mezzo di follower: “Sono in arrivo grandi cose”

Cresce sempre di più l’attesa per i nuovi episodi della produzione che ha appassionato gli spettatori di tutto il mondo tanto da conquistare anche una nomination alla settantatreesima edizione dei Primetime Emmy Awards nella categoria Outstanding Choreography.

Le prime cinque stagioni della serie hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso, ora è arrivato il momento di pensare agli episodi conclusivi. Infatti, Lucifer si prepara a salutare il pubblico con la sesta ed ultima stagione che farà il suo debutto prossimamente su Netflix (disponibile su SKY Q); al momento non sono uscite indiscrezioni sulla possibile data di uscita.

Dopo la distribuzione della seconda parte della quinta stagione, avvenuta pochi mesi fa, gli spettatori si domandano quale possa essere il destino del protagonista.

Poche ore fa Thomas John Ellis, questo il nome all’anagrafe, ha condiviso uno scatto dal backstage annunciando: “Sono in arrivo grandi cose”.

Nel giro di poco tempo il post ha fatto incetta di commenti positivi tanto da contare al momento anche oltre 1.800.000 like. A questo punto non resta altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.