Lucifer 5B, video bloopers sul set

In occasione della Geeked Week, la settimana dedicata alle anteprime Netflix, è stato rilasciato un divertente video bloopers di “Lucifer”, in cui gli attori ridono, scherzano e si prendono in giro reciprocamente, confermando l’affiatamento che si percepisce in tutta la serie.

“Guardate questo! Capirete il riferimento solo una volta che avrete guardato queste papere di Lucifer” è il commento in calce al video pubblicato sulle pagine social della piattaforma streaming. Tra baci irriverenti, balletti al ritmo delle maracas, allusioni sexy e papere linguistiche, gli attori e la troupe della serie sembrano essersi divertiti davvero tanto!