Lucifer 6 uscirà a settembre su Netflix, il trailer con l'annuncio

L'annuncio è stato dato all'interno del panel virtuale del Comic-Con@Home edizione 2021 alla presenza del team dei produttori esecutivi e del protagonista, l'attore Tom Ellis

I fan sono eccitati all'idea delle nuove puntate di “Lucifer”, che sta per tornare in streaming con gli episodi della stagione 6. Purtroppo la notizia non è completamente positiva per gli appassionati della acclamata serie tv: quelle disponibili dal prossimo 10 Settembre su Netflix saranno le ultime avventure dello show in onda dal 2016. La data è stata annunciata all'interno di un trailer rilasciato nel corso dell'evento Comic-Con@Home al quale hanno partecipato il protagonista e la crew dei produttori.





Può partire il conto alla rovescia per la sesta ed ultima stagione di “Lucifer 6”, lo show in onda su Netflix, e disponibile anche su Sky Q e NOW. Le puntate con le vicende conclusive della storia che vede l'attore Tom Ellis nei panni dell'angelo diabolico che lascia gli inferi per vivere a Los Angeles saranno disponibili a partire dal prossimo 10 Settembre.

La sesta stagione che avrebbe raccontato la conclusione della storia iniziata sul piccolo schermo nel Settembre 2016, era stata confermata come ultima dopo i molteplici annunci delle precedenti stagioni; lo show era stato confermato e rinnovato per una ulteriore stagione dopo la quinta che secondo gli autori doveva essere l'ultima ma le vibranti proteste dei fan più l'opportunità, giunta in corsa, di poter sviluppare ancora un po' la trama, hanno dato vita ad una sesta stagione. Questa la versione confermata da Joe Henderson e Idly Modrovich, ideatori e showrunner ospiti dell'evento virtuale Comic-Con@Home di San Diego.

Nel trailer che mostra la data della messa in onda dei nuovi episodi sono contenute alcune anticipazioni ma anche alcune scene che omaggiano il pilot della serie, nello specifico, quella in cui un poliziotto chiede a Lucifer (Tom Ellis) di fermarsi mentre sfreccia per le strade di Los Angeles, mostra qui l'ultimo giorno di Lucifer in città.

La stagione 6 di "Lucifer sarà composta da 10 episodi di cui sono già noti i titoli. La seconda parte della quinta stagione era stata rilasciata lo scorso 28 Maggio, articolata in otto nuovi episodi. La stagione 5 era terminata con un cliffhanger, modificato all'ultimo proprio per consentire la realizzazione di nuove puntate.