The Ferragnez 2, trailer e data di uscita della serie tv

La clip con le immagini del nuovo ciclo di episodi svela in anteprima le atmosfere e i momenti clou di una stagione emozionante per l'imprenditrice e il rapper. Dopo l'estate, in streaming, un episodio speciale dedicato all'avventura sanremese della famiglia

Una seconda stagione ricca di eventi e di faccia a faccia con le esperienze più importanti della vita: la malattia , i legami familiari , l'amore . Chiara Ferragn i, Fedez e Prime Video hanno condiviso il trailer di The Ferragnez 2 , la serie tv reality distribuita da Prime Video che debutterà in streaming a partire dal 18 maggio (sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nella clip alcuni dei momenti clou della famiglia più social d'Italia dell'anno passato ma anche molti episodi inediti che incuriosiranno tantissimo il pubblico televisivo.

Chiara Ferragni vola sulla giostra delle emozioni nelle nuove puntate di The Ferragnez , quelle che raccontano i retroscena del 2022, l' anno più difficile di sempre per la famiglia dell'imprenditrice che ha dovuto farsi forza per tenere insieme i suoi affetti quando Fedez, suo marito, ha scoperto di essere malato di tumore al pancreas . Nelle immagini in anteprima, l'ospedale, la riabilitazione ma anche le sedute dal terapista che erano l'espediente narrativo (molto concreto) che ha permesso alla prima stagione di riscuotere il favore positivo degli spettatori.

L'episodio speciale sul Festival di Sanremo

Col solito mix di risate, spontaneità e spettacolo, The Ferragnez è pronto a tornare in tv con quattro episodi il 18 maggio cui si aggiungeranno altre tre puntate il 25 maggio (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

In più, Prime Video ha annunciato che sta lavorando all'episodio speciale The Ferragnez: Sanremo Special, in streaming dopo l'estate con data d'uscita ancora da comunicare, che è il racconto filmato dello straordinario debutto come co-conduttrice del Festival di Sanremo di Chiara Ferragni, un'esperienza che ha aperto le porte della tv in diretta alla trentacinquenne cremonese.