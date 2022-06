Francesca Ferragni ha partorito: è nato il figlio Edoardo

La famiglia Ferragni si allarga e ad annunciarlo è la stessa Francesca , sorella maggiore di Chiara , che ieri, martedì 21 giugno, ha condiviso una tenera foto di famiglia nella quale, in sala parto, abbraccia il piccolo Edoardo , il figlio nato dall’amore con il compagno Riccardo Nicoletti . “21/06/2022 - Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”, ha scritto la neomamma piena di gioia sui social, per presentare il nuovo arrivato a tutta la community di Instagram.

Dopo aver tenuto compagnia agli oltre 1.4 milioni di followers, solo su Instagram, con i quali a condiviso negli ultimi mesi teneri scatti e aggiornamenti sulla gravidanza, tra gender reveal, ecografie e baby shower, Francesca Ferragni ha raccontato anche il traguardo più importante di questo lungo viaggio che l’ha portata a diventare mamma. Con una foto che la mostra in ospedale, stretta nell’abbraccio del compagno e futuro marito Riccardo Nicoletti e con in braccio il piccolo Edoardo , l’influencer ha comunicato la nascita del suo primo figlio, venuto alla luce ieri, martedì 21 giugno. Un dolce arrivo che le sorelle Chiara e Valentina hanno celebrato con la loro community sui social, tra commenti pieni di felicità e amore e la grande voglia delle zie di incontrare il cuginetto di Leone e Vittoria. “Benvenuto al mondo Edoardo, la tua zia ti ama e non vede l’ora di incontrarti” ha commentato Valentina Ferragni. Presto sono arrivate anche le congratulazioni di zio Fedez che si è rivolto ai neogenitori complimentandosi: “Congratulazioni Patatoni! Sono ufficialmente Zio!”.

Francesca Ferragni e l’annuncio della gravidanza

Era il 28 dicembre 2021 quando Francesca Ferragni, in uno scatto di coppia con il compagno Riccardo Nicoletti e il cane di famiglia, annunciava su Instagram la gravidanza e l’arrivo del suo primo figlio, che sarebbe presto diventato cuginetto della coppia di fratellini più amata di Italia, formata da Leone e Vittoria Lucia Ferragni. Ora, dopo sei mesi da quella data così speciale, Edoardo Nicoletti è arrivato tra le braccia dell’influencer e del futuro marito, insieme a tutta l’emozione e felicità del momento. Ma non è l’unica ottima notizia in casa Ferragni-Nicoletti, Francesca e Riccardo convoleranno infatti presto a nozze, dopo che il neopapà ha chiesto la mano della sua compagna proprio in occasione del suo ultimo compleanno, lo scorso 12 marzo. In una casa nuova di zecca che la neofamiglia ha più volte condiviso sui social, è quindi tutto pronto per iniziare la bellissima vita in tre.