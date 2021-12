Francesca Ferragni è incinta, l'annuncio su Instagram

La seconda delle tre sorelle condivide sui social una foto in cui il fidanzato Riccardo Nicoletti le bacia la pancia: "Non solo panettoni". La gioia di Chiara e Valentina

Francesca Ferragni è la seconda delle tre sorelle. Di professione dentista, come il padre Marco, è fidanzata con Riccardo Nicoletti, cremonese che ha compiuto 40 anni il 17 settembre scorso, da più di 12 anni. Nicoletti è un musicista e suona la chitarra in due band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn.

LA REAZIONE DELLE SORELLE

Grande entusiasmo per la notizia è stato espresso dalle sorelle di Francesca, Chiara e Valentina. Per Chiara, la più famosa delle tre (vanta quasi 26 milioni di follower a fronte dei 4 abbondanti di Valentina e degli 1,2 di Francesca), ha risposto con una Instagram Story in cui ha canticchiato felice nonostante sia costretta all’isolamento in casa per Covid col marito Fedez (i due sono asintomatici). Valentina, la più piccola delle tre, ha invece dedicato un post al lieto annuncio: “Per la terza volta zia, sono così felice per voi”, ha scritto ricondividendo la stessa foto postata da Francesca.