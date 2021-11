Valentina Ferragni: non era un brufolo ma un tumore della pelle

Valentina Ferragni, le sue parole

Valentina Ferragni racconta l’operazione: “Sembrava solo un brufolo”

“Il giorno è arrivato e ci ho messo un po’ a realizzarlo. Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle” ha spiegato Valentina Ferragni con un post su Instagram. Quello che sembrava semplicemente un brufolo particolarmente ostinato, si è rivelato essere qualcosa di più serio. “I dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni. Solitamente viene a persone sui 50/60. In quest'anno il carcinoma ha cambiato molto la sua 'faccia', per alcuni mesi sembrava scomparso, poi è tornato lentamente, ma ha iniziato a peggiorare e ad ulcerarsi intorno a settembre 2021, poi si è finto guarito a ottobre” ha spiegato ancora la sorella di Chiara, mostrando una gallery di immagini con il “brufolo” in continua trasformazione. A volte più evidente, a volte quasi invisibile. “Questo fottuto carcinoma è così, rimane in silenzio per mesi, poi inizia a sanguinare per 2 giorni, poi torna alla normalità, ma cresce e cresce ogni giorno sotto la pelle (l'ultima foto è il giorno prima dell'intervento e noi pensavo fosse quasi scomparso e guarito!)”. Valentina ha concluso sottolineando l'importanza della prevenzione. “Come vi ho già detto, lo dico perché è importante andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo brutto cancro è raro nelle persone della mia età, fortunatamente l'ho preso in tempo”. Tanti i messaggi di supporto arrivati sotto il post, tra cui quello della sorella Chiara. “Sorellina sei fortissima e stai superando tutto con la migliore energia possibile: sono super fiera di te”.