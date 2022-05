Chiara Ferragni, il discorso per la sorella

“Ciao sorellina – ha esordito una commossa Chiara Ferragni nel suo discorso alla sorella Francesca, incinta del primo figlio – non sai quanto mi emoziona sapere che anche tu tra pochissimo diventerai una mamma. Sei stata la mia prima amica e confidente” ha detto Chiara, leggendo un discorso scritto ma fermandosi ripetutamente per lasciare spazio alle lacrime. “Sei quella con cui ho provato qualsiasi esperienza. Ogni volta che penso a te mi vengono in mente i tuoi occhioni sorridenti pronti a seguirmi in ogni mia idea e avventura, a darmi conforto e a farmi sentire la sorella grande e saggia e per questo speciale per te. Per me sarai sempre la piccola Francy, eterna bambina geniale” ha detto Chiara alla sorella, seduta ad ascoltare insieme al compagno e futuro papà Riccardo Nicoletti. “Pensarti mamma è stranissimo – ha aggiunto l'imprenditrice digitale - ma so che sarai splendida in questo nuovo ruolo, goditi ogni secondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un significato e un sapore completamente nuovo. Per qualsiasi consiglio la tua sorellona è qui e ci sarà sempre” ha concluso Chiara Ferragni, rivelando così uno spoiler sul nome del bebè in arrivo. Si chiamerà Edoardo?