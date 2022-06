X Factor, Fedez porta i figli Leone e Vittoria alle Audizioni

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Fuori programma esilarante ieri, nel corso delle Auditions di XF2022 (VAI ALLO SPECIALE) che si stanno svolgendo e si svolgeranno live fino al 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1), dopo due anni di registrazioni a porte chiuse senza la partecipazione del pubblico. Fedez, nei panni di mentore per i ragazzi in gara per il suo sesto anno, dopo aver preso parte alle 5 edizioni comprese tra il 2014 e il 2018, ha voluto presentare al pubblico presente "i nuovi giudici di X Factor": i suoi due figli Leone e Vittoria. I piccoli e la mamma Chiara Ferragni, hanno voluto accompagnare il papà e hanno così fatto il loro "debutto" sul palco. Leone, visibilmente emozionato e divertito, non ha voluto rilasciare dichiarazioni come si evince nel video postato da Fedez sulle sue stories di Instagram.