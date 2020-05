18/32 ©Ansa

Nel 1975 Federico Fellini conquistò il suo quarto Oscar per il miglior film straniero con Amarcord. Per questo film ottenne anche la sua quarta candidatura come miglior regista (le altre per La Dolce vita, 8½, Satyricon), riconoscimento che non riuscì mai a vincere. A queste vanno aggiunte altre 8 nomination senza vittoria per la miglior sceneggiatura