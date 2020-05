A Federico Fellini dedicato un tratto del Lungotevere

Federico Fellini e Roma: Eterno Amore

La Dolce Vita, un fantastico viaggio tra Roma e Cannes



Da aggettivo a indirizzo del biondo Tevere. Federico Fellini continua a essere ricordato, omaggiato, citato, al netto dei suoi immortali capolavori cinematografici. Una gloria che supera i pur generosi confini del grande schermo. Chissà cosa avrebbe detto il regista, con la sua inconfondibile vocina, se avesse immaginato che oltre alle pagine del dizionario il suo nome sarebbe finito pure tra le piantine della toponomastica del Campidoglio. Nello specifico, la commissione ha deciso di riservargli lo spazio nei pressi di Piazza Maresciallo Giardino.

Eraclito diceva che “non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume”. E in effetti tutto scorre nella filmografia di Fellini, parimenti alla sua vita, al contempo dolce e amara tra Gradische, Saraghine, Volpine, Anitone, Sandrocchie e Giuliette, sia degli Spiriti, sia dei corpi,

È buffo, finanche bizzarro, che a un cineasta che ha ricostruito quasi tutto nei teatri di Cinecittà venga dedicato un luogo fisico. Ma è il bello dell’eterno incontro/ scontro fra finzione e realtà. Federico Fellini ha raccontato Roma come nessuno mai, pur essendo di Rimini. Alla città eterna ha dedicato persino un film. Non a caso a proposito della capitale il Maestro diceva: “Roma è una madre, ed è la madre ideale, perché indifferente. È una madre che ha troppi figli e quindi non può dedicarsi a te, non ti chiede nulla, non si aspetta niente".