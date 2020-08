È stata la mano di Dio, primi ciak per il nuovo film di Sorrentino

6/10 ©Kika Press

È vincitore di 4 European Film Awards, un Premio BAFTA, 5 David di Donatello, otto Nastri d'argento. Ha presentato cinque dei suoi film al Festival di Cannes aggiudicandosi il Premio della giuria per Il divo, candidato all'Oscar al miglior trucco. Nel 2014 il suo film La grande bellezza vince sia l'Oscar per il miglior film straniero, sia il Golden Globe. Inoltre vince il BAFTA al film non in lingua inglese. La grande bellezza si era già aggiudicato precedentemente anche 4 European Film Awards 2013, 9 David di Donatello 2014 e 6 Nastri d'argento 2013.