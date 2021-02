Sky Rojo, è uscito il teaser della serie TV

Meno di un mese al debutto della nuova serie targata Netflix. Nelle scorse ore la piattaforma di streaming ha pubblicato il teaser ufficiale di Sky Rojo, che vedrà protagonista Lali Esposito , astro in ascesa del mondo dorato di Hollywood.

Sky Rojo: il teaser e la trama

Un proiettile che sfreccia all’impazzata mostrando i personaggi di Sky Rojo. Il teaser, dalla durata di circa un minuto, anticipa al pubblico le atmosfere della serie nata dagli ideatori della celebre La casa di carta. La videocamera segue la traiettoria della pallottola tra banconote e bottiglie, accendendo i riflettori sulla serie TV che si prepara alla sua imminente uscita.

Lali Esposito è la protagonista di Sky Rojo, che racconterà la fuga di tre donne per la riconquista della loro libertà; questa la trama ufficiale pubblicata da Netflix Italia sul sito ufficiale: "In fuga dal loro protettore e dai suoi scagnozzi, tre donne intraprendono un folle viaggio in cerca della libertà”.

Nel cast del film troviamo Verónica Sánchez e Yany Prado nei ruoli di Coral e Gina, Lali Esposito in quello di Wendy, Asier Etxeandia e Miguel Ángel Silvestre nei panni di Romeo e Moisés. Il filmato ha riscosso ottimi consensi tanto da contare al momento oltre 5.000 visualizzazioni su YouTube.