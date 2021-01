HBO l’ha confermato: il revival della serie tv capitanata da Carrie è in lavorazione. Protagoniste solo tre delle mitiche amiche, perché mancherà all’appello l'attrice che interpretava Samantha Jones

HBO ha confermato che il revival di Sex and the City è in lavorazione.

La notizia era già stata anticipata, con conseguente entusiasmo dei fan sui social network. Adesso arriva finalmente la conferma ufficiale.



Il ritorno della mitica serie capitanata da Carrie vedrà ancora protagoniste tre delle quattro amiche attorno cui ruotavano le vicende delle sei stagioni (realizzate dal 1998 al 2004).

Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte) e Cynthia Nixon (Miranda) hanno confermato la loro presenza sui social media, mentre mancheranno all'appello Kim Cattrall e il suo personaggio, Samantha Jones.



Oltre a dare notizia della propria presenza sullo schermo, le tre attrici hanno dichiarato anche che il nuovo capitolo della serie tv targata HBO sarà distribuita su HBO Max, il servizio streaming del colosso statunitense dell'intrattenimento.



Il revival di Sex and The City

Si intitolerà And Just Like That... e racconterà le vicende di Carrie, Miranda e Charlotte ormai cinquantenni. Nonostante il numero di primavere sia oggi maggiore rispetto a quello degli anni Novanta e Duemila, le tre amiche non hanno perduto minimamente la loro verve né, tantomeno, il legame profondo che le unisce fin dalla prima stagione del 1998. Le riprese incominceranno alla fine della primavera e la produzione vedrà ancora presente Michael Patrick King, executive producer, sceneggiatore e anche regista di svariati episodi della serie originale.

10 episodi del revival di Sex and The City

And Just Like That... sarà composta da 10 episodi. Il revival della serie sarà prodotto non solo da Michael Patrick King (che come regista ha vinto un Emmy per l'episodio The real me): anche le tre attrici protagoniste saranno infatti executive producer. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon produrranno personalmente la serie. Il creatore originale, Darren Star, non farà invece parte del team.