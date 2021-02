Hausen, il trailer della serie horror Sky in arrivo il 20 febbraio

Una casa che si nutre delle sofferenze e del disagio dei suoi inquilini, un ragazzo intenzionato a non cedere al vuoto e alla disperazione, una fiaba dark che combina horror, mistero e dramma: su Sky Atlantic è in arrivo 'Hausen', in onda ogni sabato dal 20 febbraio

Sabato 20 febbraio alle 21.15 su Sky Atlantic arriva l'angosciante 'Hausen', un nuovo titolo Sky Original, un'inquietante fiaba dark che combina horror, mistero e dramma, una produzione Sky Deutschland e Sky Studios in collaborazione con Lago Film, regia di Thomas Stuber (disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV).

Hausen, di cosa parla la serie tv

Dopo la morte della madre, il sedicenne Juri e suo padre Jaschek si trasferiscono in un complesso residenziale malandato alla periferia della città. Mentre Jaschek cerca di provvedere per sé e per suo figlio lavorando come custode dell'edificio, Juri scopre gradualmente che la casa si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini. Per combatterla, dovrà convincere gli altri, in parte ostili e in parte indifferenti, a cooperare e a ribellarsi contro suo padre, già caduto vittima della maledizione dell'edificio...