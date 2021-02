'Speravo de morì prima', il trailer della serie tv su Francesco Totti

Sei episodi diretti da Luca Ribuoli che si concentrano sugli ultimi due anni di carriera del leggendario ex capitano della Roma interpretato da Pietro Castellitto. Una produzione Sky Original, tratta da “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò edito da Rizzoli Libri S.p.A, che debutterà il 19 marzo su Sky Atlantic (sarà ovviamente disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV) Condividi:

Ha finalmente una data di debutto SPERAVO DE MORÌ PRIMA – LA SERIE SU FRANCESCO TOTTI, che come da trailer ufficiale appena rilasciato esordirà su Sky e NOW TV il 19 marzo. Grazie a extra, il programma fedeltà di Sky per i clienti Sky da più di 3 anni, i primi episodi della serie saranno disponibili in anteprima on demand nella sezione extra.

Speravo de morì prima, di cosa parla la serie tv approfondimento 'Speravo de morì prima', Greta Scarano è Ilary Blasi In sei episodi diretti da Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate) e tratta da “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, edito da Rizzoli Libri S.p.A, la serie Sky Original vede Pietro Castellitto nei panni dell’ex numero 10 giallorosso, e si concentra sugli ultimi due anni di carriera del leggendario ex capitano della Roma, sulla fine del suo lungo ed entusiasmante percorso con la maglia giallorossa - rimasta sempre la stessa per 27 anni: dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino al più struggente addio al pallone della storia del calcio.

approfondimento 'Speravo de morì prima', il rapporto con Spalletti e Totti a scuola Un dramedy che, tra presente e passato, unirà l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato anche attraverso le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera, e la vita privata di un uomo coraggioso e semplice, autoironico e romanissimo, legato da sempre alla sua città e al calcio.