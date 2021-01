Your Honor, la serie tv con Bryan Cranston sarà su Sky dal 24 febbraio

La limited series in dieci parti di casa Showtime è l’adattamento dell’israeliana Kvodo, ed è stata creata da Peter Moffat , già dietro il successo della serie britannica Criminal Justice, che quando è arrivata negli USA, su HBO per la precisione, è diventata The Night Of. Andiamo a scoprire qualcosa di più sulla trama e sui personaggi.

Da anonimo insegnante di chimica a spietato produttore di metanfetamine, e ora giudice decisamente al di sopra della legge e dai numerosi lati oscuri: dopo l’enorme successo della serie cult Breaking Bad e dopo alcuni titoli seriali e cinematografici di tutto rispetto (tra cui Sneaky Pete, The Handlers, Trumbo, The Infiltrator), Bryan “Walter White” Cranston sta per tornare a deliziarci con un nuovo titolo veramente imperdibile, Your Honor , in onda a febbraio su Sky.

Your Honor, di cosa parla la nuova serie tv con Bryan Cranston

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a gennaio

In Your Honor Bryan Cranston è Michael Desiato, un rispettato giudice di New Orleans. Dopo la dipartita violenta della moglie, Michael vive con il figlio Adam, un ragazzo sensibile ma problematico. Il giorno dell’anniversario della morte della madre, Adam va a portare un mazzo di fiori nel luogo dove avvenne la tragedia, una zona alquanto malfamata della città, e viene avvicinato da una gang che sembra non avere buone intenzioni. Spaventato, sale in macchina e fugge a tutta velocità, ma finisce per investire accidentalmente un motociclista, uccidendolo.

Devastato dal senso di colpa, confessa al padre l’accaduto, e alla fine i due decidono insieme di andare al distretto di polizia per raccontare quanto successo. D’altronde è quella la cosa giusta da fare, no? Quando Michael però scopre l’identità della vittima – il figlio del più potente e pericoloso boss della città – cambia idea: meglio tacere, perché per Adam finire in prigione significherebbe andare incontro a morte sicura. La lunga mano della criminalità organizzata non conosce limiti, e lui lo sa fin troppo bene. Desiato Senior e Junior si ritroveranno così costretti a nascondersi dalla legge e, soprattutto, dai loro nemici. Per Michael, che fino a quel momento è stato un giudice rigoroso, a tratti inflessibile, e uno strenuo difensore della legalità, significherà dover compiere scelte difficilissime, disperate e conflittuali: non perderà anche suo figlio, questo è certo.