American Horror Stories, il teaser della serie spin-off di Ryan Murphy

Uno sguardo alla serie antologica di Ryan Murphy, in arrivo nel corso del 2021, così come 'American Horror Story 10'

Il progetto “ American Horror Stories ” è in fase di sviluppo e “FX” ha fornito un breve teaser della prima stagione. Non è stata offerta ai fan una data di lancio dello show, che arriverà, però, nel corso del 2021 . È possibile che, una volta diffuso il teaser, altro materiale venga proposto online. Occhi puntati sui profili social ufficiale di Ryan Murphy , dunque.

Era stato proprio lui ad annunciare l’intrigante progetto a maggio 2020. Un modo per rivitalizzare la struttura dello show principale, giunto alla sua decima stagione. La serie TV spin-off sarà ben differente dal progetto originario, considerando come vi sarà spazio unicamente per episodi autoconclusivi. Un totale di sedici verrà proposto al pubblico, fronteggiando miti e leggende, più o meno noti. Il tutto con un cast alquanto ricco, che comprenderà molti volti conosciuti della serie TV originaria.

American Horror Story 10, cosa sappiamo

La decima stagione di “American Horror Story” è in fase di produzione al momento. La pandemia globale di Covid-19 (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) aveva costretto a rinviare l’avvio delle riprese, dal momento che non era possibile rispettare i tempi inizialmente previsti. Ryan Murphy aveva sottolineato l’importanza di una certa componente cronologica per poter apprezzare al meglio questo show, la cui messa in onda avverrà, dunque, nella seconda metà del 2021: “Molto di ciò che stavo per girare era legato a un momento molto specifico. Una stagione che dipendeva dal clima di quel momento. Non so se accelererò il lavoro su un’altra stagione o aspetterò il prossimo anno per girare questa”.

Ecco i dubbi dello showrunner, che sembra aver preferito girare la decima stagione con la trama originaria, come da programma, anche se con un anno di ritardo. Voci di corridoio ipotizzano una serie incentrata sulle sirene, viste come mangiatrici di uomini. Altri, invece, ritengono il tutto possa basarsi sul mistero di Provincetown. Fatti realmente accaduti. Il riferimento è al caso noto come quello della Signora delle Dune. Nel 1974 venne ritrovato nella Race Point Dunes il corpo di una donna, la cui identità non è mai stata scoperta.

Anche se della trama non sono offerte informazioni ufficiali, si ha, però, l’elenco completo del cast che prenderà parte alla decima stagione di “American Horror Story”:

· Kathy Bates

· Frances Conroy

· Macaulay Culkin

· Sarah Paulson

· Evan Peters

· Billie Lourd

· Leslie Grossman

· Adina Porter

· Lily Rabe

· Angelica Ross

· Finn Wittrock