Lady in the Lake, la serie con Natalie Portman e Lupita Nyong'o

La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Laura Lippman, alla regia Alma Har’el (Honey Boy) Condividi:

Natalie Portman e Lupita Nyong’o protagoniste di “Lady in the Lake”, nuova serie TV prodotta da Apple. Si tratta dell’adattamento dell’omonimo libro di Laura Lippman. A dirigere il progetto sarà Alma Har’el, regista di “Honey Boy”. Il suo coinvolgimento è totale, essendo co-creatrice e avendo lavorato fianco a fianco con Dre Ryan come co-sceneggiatrice.

approfondimento Thor: Love and Thunder, Natalie Portman trasformata nelle foto dal set Un titolo già particolarmente atteso, considerando anche le due attrici principali, Portman e Nyong’o. Il Premio Oscar per “Il cigno nero” si ritrova per la prima volta a ricoprire un ruolo da protagonista in un progetto televisivo. Fino a oggi aveva, infatti, soltanto preso parte a singoli episodi. È il primo grande ruolo anche per il Premio Oscar per “12 anni schiavo”, pronta ad affermarsi anche sul piccolo schermo. Esordio sul piccolo schermo al timone di una serie tv per la regista, già vincitrice di un DGA Award per “Honey Boy”.