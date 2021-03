Thor: Love and Thunder, Natalie Portman trasformata nelle foto dal set

Una Natalie Portman muscolosa per poter sollevare Mjolnir e diventare una supereroina: “Un film folle e romantico” Condividi:

Come ormai ben noto, Natalie Portman tornerà nei panni di Jane Foster in “Thor: Love and Thunder”. La donna di cui Thor si era perdutamente innamorato aveva fatto perdere le proprie tracce. L’ultima volta che il pubblico ha avuto la possibilità di vederla è stato durante i viaggi nel tempo di “Avengers: Endgame”. Un ritorno al passato, con scene datate, che aveva preannunciato un suo ritorno in scena. Così è stato e il ruolo sarà da protagonista stavolta.

Il pubblico non vede l'ora di poter apprezzare al cinema "Thor: Love and Thunder". La pellicola sarà diretta da Taika Waititi, regista dell'apprezzato "Thor: Ragnarock". Il grande elemento distintivo della nuova trama sarà rappresentato dal fatto che Jane riuscirà a sollevare Mjolnir. Diventerà dunque una supereroina, il che richiede un fisico all'altezza. Le ultime foto dal set dimostrato come l'attrice si sia sottoposta a un durissimo lavoro in palestra negli ultimi mesi, ottenendo un aspetto ben differente dal solito. I fan sono impazziti sui social, con migliaia di commenti dedicati alla possente attrice. Gli scatti la mostrano incredibilmente "pompata", con particolare accento posto sulle braccia. Anche il torso appare più sviluppato e, di certo, sotto la maglietta, nasconde degli addominali da sogno. Il duro lavoro svolto con i personal trainer delle star ha nuovamente ripagato gli sforzi prodotti, anche se probabilmente la Portman non vede l'ora di poter tornare quella di sempre.