Nel 1972 è uscito il sesto album Umanamente uomo: il sogno, che includeva tra le otto tracce anche i singoli I giardini di marzo e E penso a te, quest'ultimo composto con Mogol in 19 minuti mentre i due erano in viaggio in macchina da Milano a Como. Nello stesso anno Battisti ha pubblicato il settimo album Il mio canto libero, contenitore di brani come Io vorrei..., non vorrei...ma se vuoi e La luce dell'est e presto divenuto uno degli album più venduti dell'anno successivo

