Battisti nasceva 80 anni fa, le frasi più famose delle sue canzoni

Artista straordinario, in grado di descrivere con la sua musica una gamma vastissima di sentimenti: questo era Lucio Battisti che oggi, 5 marzo 2023, avrebbe compiuto 80 anni. Ecco alcune delle frasi più famose delle sue molte canzoni , da Acqua azzurra, acqua chiara fino a Una donna per amico.

Sempre nel 1970, Lucio Battisti e Mogol, pubblicavano una delle canzoni più famose della musica leggera italiana: Emozioni. Mogol dichiarò nel suo libro Il mio amico Lucio Battisti che il suo compito era quello di tradurre in parole la musica composta da Battist stesso. E ci riuscì perfettamente anche in questo testo che parla delle emozioni più intime dell'artista, del vissuto che diventa frustrazione nei confronti di un fallimento.

Ancora una volta, sempre nel 1969, Mogol scrive un testo che Battisti rende iconico: Mi ritorni in mente. Anche in questa canzone il tema principale è l’amore, quello di una storia finita, ma di cui il ricordo resta.

Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi

approfondimento

Lucio Battisti e Mogol, i brani più ascoltati in streaming

Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi

Le tue calzette rosse

E l'innocenza sulle gote tue

Due arance ancor più rosse

Nel 1971 esce un altro capolavoro musicale, di nuovo frutto della collaborazione tra Mogol e Battisti: La canzone del sole. Racconta di un incontro tra una bimba e un bimbo e del loro ritrovarsi, anni dopo, ormai cresciuti. I sentimenti in gioco, da infantili diventano adulti e dunque non più puri come un tempo. Le origini del testo sono note, essendo state svelate da Mogol in un'intervista. Il paroliere ha spiegato di essersi ispirato a un episodio autobiografico e cioè l’amicizia stretta durante una villeggiatura al mare fatta da bambino con la coetanea Titty.

Il mio canto libero sei tu

In un mondo che



Non ci vuole più

Il mio canto libero sei tu

Impossibile parlare di Battisti senza citare Il mio canto libero (del 1972). Sempre partendo dai testi di Mogol, Battisti canta di un mondo che sta soffocando l'intensità dei sentimenti e la libertà delle persone. Canta di un amore che fa soffrire, ma che rimane un sentimento potentissimo, alto, che alle volte però è incompreso.

Scegliendo te, una donna per amico

Può darsi ch'io non sappia cosa dico

Scegliendo te, una donna, per amico

Ma il mio mestiere è vivere la vita

Che sia di tutti i giorni o sconosciuta

È il 1978 ed esce Una donna per amico: ancora una volta il successo è dovuto alla collaborazione tra Battisti e Mogol. La canzone parla del rapporto d’amicizia che il cantante coltiva con una donna che, in realtà, lui ama.

Lo scopriremo solo vivendo

Chissà, chissà chi sei

Chissà che sarai

Chissà che sarà di noi

Lo scopriremo solo vivendo

Con il nastro rosa - ultima canzone dello storico duo Battisti-Mogol - esce nel 1980: parla di un uomo che sta per sposarsi e pensa alla sua relazione con la donna amata, chiedendosi se il loro rapporto durerà. Quello che accadrà, dice Battisti: ”Lo scopriremo solo vivendo”. La frase, da lì in avanti, è diventata un'espressione molto usata nel linguaggio comune per descrivere le incertezze che si nutrono sul futuro.