Nel gennaio 2017, la major discografica ha portato in tribunale il figlio e la vedova di Lucio Battisti, Luca Battisti e Grazia Letizia Veronese. Il motivo? Il veto che i due hanno posto su qualsiasi forma di sfruttamento delle opere musicali del padre.

La causa tra Sony e gli eredi di Battisti

Le canzoni di Lucio Battisti sono pietre miliari della musica italiana. Capolavori consegnati all'eternità, su cui - tuttavia - da anni si continua a litigare. Luca Battisti e Grazia Letizia Veronese, figlio e vedova del cantautore, hanno revocato alla Siae il mandato per l'utilizzo delle canzoni di Lucio Battisti. A seguito della loro decisione, Sony Music non ha potuto (e non potrà) rilasciare i brani del cantautore su Spotify e su altre piattaforme musicali, né concederli per le sincronizzazioni (e, dunque, per il loro utilizzo in spot commerciali). Per questo motivo, l'etichetta discografica ha intentato una causa da 8,5 milioni di euro. Il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta, condannando la major a farsi carico delle spese processuali. Una decisione confermata ora anche in secondo grado: la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che, dalla parte della ragione, ci sono proprio gli eredi di Battisti.