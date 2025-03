Oscar 2025, Alba Rohrwacher sul palco per premiare migliore fotografia

Alba Rohrwacher sarà tra i presentatori della 97ª edizione degli Academy Awards, in programma questa notte (DOVE VEDERE LA CERIMONIA) al Dolby Theatre di Hollywood dove si consegneranno gli Oscar 2025. (LO SPECIALE), È stata la stessa attrice italiana a rivelarlo all’ANSA alla vigilia della 97ª edizione degli Academy Awards, uno dei riconoscimenti più prestigiosi del cinema. "Consegnare un premio è una celebrazione, un’occasione speciale per rendere omaggio al lavoro di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un film" ha dichiarato Rohrwacher. "Il premio per la fotografia, in particolare, riconosce la luce di un film, che ne rappresenta il cuore pulsante, la vita stessa della storia". Tra le cinque pellicole in corsa per la statuetta figurano Maria (LA RECENSIONE), il biopic dedicato a Maria Callas in cui Rohrwacher interpreta Bruna, la domestica che si prese cura della soprano fino alla sua morte.