Notte degli Oscar 2025, dove vedere in diretta la premiazione

È tutto pronto, per la 97esima edizione dei Premi Oscar.

Gli Oscar 2025 verranno assegnati al Dolby Theatre di Hollywood domenica 2 marzo. Che, in Italia, è la notte tra domenica 2 e lunedì 3.

Dove vedere la notte degli Oscar 2025 (e a che ora)

Il red carpet degli Oscar 2025 comincerà alle 23.30 ora italiana di domenica 2 marzo. A seguire, intorno alla 1.00 di notte, ci sarà la cerimonia. In Italia, potrà essere seguita su Rai 1 e in streaming su Raiplay (la diretta comincerà alle 00.15, ma sarà preceduta da uno speciale sui momenti più leggendari della storia del premio). A condurre lo speciale Oscars - La notte in diretta, in collaborazione con Tg1, sarà Alberto Matano. Nello studio, lo stesso de La vita in diretta, ci saranno diversi ospiti: tra gli altri, Giovanna Botteri e Paola Jacobbi, Mattia Carzaniga e Piera Detassis. In collegamento da Los Angeles ci sarà invece Giorgia Cardinaletti.

I premi verranno assegnati in base ai voti espressi dai 10mila membri della Academy of Motion Picture Arts and Sciences, di cui fanno parte anche tutti gli i taliani che hanno vinto una statuetta in precedenza (da Giuseppe Tornatore a Roberto Benigni), diverse personalità del nostro cinema (da Cristina Comencini a Alba Rohrwacher, da Piefrancesco Favino a Maria Sole Tognazzi) e professionisti di dipartimenti tecnici quali compositori e make-up artist.