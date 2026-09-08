L'ESPERIENZA DELLA MATERNITÀ

Da allora, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno mantenuto la più stretta privacy ma, pur tutelando in tutti i modi la bambina, l’attrice ha spesso parlato della piccola e ha condiviso la propria esperienza di maternità. Lo scorso giugno, in occasione della presentazione del suo nuovo progetto, il film Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Enola Holmes 3, Brown aveva conversato con il giornalista Josh Horowitz nel podcast Happy Sad Confused, dove aveva ammesso di aver mostrato alla figlia il primo capitolo della saga e che lei, però, “non era affatto interessata” a vedere la mamma sullo schermo. “Le ho fatto vedere Enola Holmes, e non era per niente interessata, poi ho detto “Sono io”, [e] lei ha alzato lo sguardo perché la mia voce sembrava quella di una mamma, capisci?”, ha spiegato. “Le è piaciuto. Ha guardato circa cinque minuti e poi ha perso completamente interesse, ma è stato molto bello poterle mostrare che, sai, tutta la mia infanzia è su Netflix”. Il mese successivo, durante un’intervista ad Access Hollywood sul suo ruolo nel film Enola Holmes 3, aveva invece espresso il desiderio di interpretare personaggi che potessero ispirare proprio la sua bambina. Nella saga Netflix, Brown interpreta la detective dilettante protagonista e sorella minore di Sherlock Holmes (Henry Cavill), con Louis Partridge nel ruolo del suo innamorato Lord Tewkesbury. In quell’occasione, l’attrice aveva riconosciuto che il suo personaggio avrebbe potuto essere d’ispirazione per i bambini. Allo stesso tempo, aveva sperato che i suoi ruoli potessero esercitare un’influenza positiva su sua figlia. "Ora che sono mamma, sento decisamente che tutto ruota intorno a lei e al dare vita a lei”, aveva spiegato. “Lo faccio per lei, ma non mi aspetto che voglia vedermi e che voglia essere come me”. Infine, aveva concluso: “Sul grande schermo, però, vorrei portare più figure femminili, quindi se questo ispirasse altri registi o giovani attrici a mettersi in gioco e a diventare un modello per mia figlia, sarebbe fantastico”.