Millie Bobby Brown, la rara immagine della sua bambina durante la vacanza in ItaliaSpettacolo
L’attrice della serie tv Stranger Things ha pubblicato su Instagram un breve video nel quale lei, il marito e la figlia si avviano di spalle verso i prati delle Dolomiti in compagnia di alcuni lama
Millie Bobby Brown ha condiviso su Instagram una rara immagine della sua vita insieme al marito Jake Bongiovi e alla loro figlia, nata nel 2025. L’attrice della serie tv Stranger Things, 22 anni, ha infatti pubblicato un carosello che immortala la recente vacanza in famiglia in Italia. Nel primo video del post, tutti e tre compaiono di spalle mentre si avviano verso i prati verdi tra le montagne, lei con in braccio la bambina e Bongiovi che passeggia lì accanto con alcuni lama. “Diverso nelle Dolomiti”, ha scritto Brown nella didascalia.
IL MATRIMONIO E L'ARRIVO DELLA FIGLIA
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, 24 anni, si sono sposati nel maggio 2024 in Toscana, dopo la proposta di matrimonio di lui arrivata in luogo insolito: sott’acqua. La coppia, appassionata di immersioni, si era recata nelle profondità marine, dove “lui mi dà una conchiglia e io la giro e c’era un anello”, aveva raccontato all’epoca l’attrice in un’intervista al The Tonight Show di Jimmy Fallon. Nel 2025 è arrivata la loro bambina, della quale entrambi hanno scelto di non condividere pubblicamente né il nome, né il viso. “Quest’estate abbiamo accolto la nostra dolce bambina tramite adozione”, aveva annunciato all’epoca la coppia. “Siamo felicissimi di iniziare questo nuovo, meraviglioso capitolo della genitorialità in tutta tranquillità e privacy”.
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L'ESPERIENZA DELLA MATERNITÀ
Da allora, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno mantenuto la più stretta privacy ma, pur tutelando in tutti i modi la bambina, l’attrice ha spesso parlato della piccola e ha condiviso la propria esperienza di maternità. Lo scorso giugno, in occasione della presentazione del suo nuovo progetto, il film Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Enola Holmes 3, Brown aveva conversato con il giornalista Josh Horowitz nel podcast Happy Sad Confused, dove aveva ammesso di aver mostrato alla figlia il primo capitolo della saga e che lei, però, “non era affatto interessata” a vedere la mamma sullo schermo. “Le ho fatto vedere Enola Holmes, e non era per niente interessata, poi ho detto “Sono io”, [e] lei ha alzato lo sguardo perché la mia voce sembrava quella di una mamma, capisci?”, ha spiegato. “Le è piaciuto. Ha guardato circa cinque minuti e poi ha perso completamente interesse, ma è stato molto bello poterle mostrare che, sai, tutta la mia infanzia è su Netflix”. Il mese successivo, durante un’intervista ad Access Hollywood sul suo ruolo nel film Enola Holmes 3, aveva invece espresso il desiderio di interpretare personaggi che potessero ispirare proprio la sua bambina. Nella saga Netflix, Brown interpreta la detective dilettante protagonista e sorella minore di Sherlock Holmes (Henry Cavill), con Louis Partridge nel ruolo del suo innamorato Lord Tewkesbury. In quell’occasione, l’attrice aveva riconosciuto che il suo personaggio avrebbe potuto essere d’ispirazione per i bambini. Allo stesso tempo, aveva sperato che i suoi ruoli potessero esercitare un’influenza positiva su sua figlia. "Ora che sono mamma, sento decisamente che tutto ruota intorno a lei e al dare vita a lei”, aveva spiegato. “Lo faccio per lei, ma non mi aspetto che voglia vedermi e che voglia essere come me”. Infine, aveva concluso: “Sul grande schermo, però, vorrei portare più figure femminili, quindi se questo ispirasse altri registi o giovani attrici a mettersi in gioco e a diventare un modello per mia figlia, sarebbe fantastico”.
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Britannica, classe 2004, è una delle interpreti più influenti della sua generazione. Pluricandidata agli Emmy per il suo personaggio dai poteri telecinetici nell'apprezzata serie Netflix dei fratelli Duffer, ha iniziato a recitare quando era ancora una ragazzina. Col passare del tempo, ha cambiato spesso stile e look, sia dentro che fuori dal set