Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, le foto del matrimonio

A maggio Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono convolati a nozze. La coppia ha scelto Villa Cetinale, in provincia di Siena, per festeggiare con familiari e amici più stretti

A quasi cinque mesi dal grande giorno, Millie Bobby Brown ( FOTO ) ha diffuso alcuni scatti del matrimonio con Jake Bongiovi . La coppia si è giurata amore eterno in una cerimonia privata in Italia. Presenti soltanto i familiari e gli affetti più cari.

Millie Bobby brown e jake Bongiovi, le prime immagini del matrimonio

Jake Bongiovi e Millie Bobby Brown sono marito e moglie. Dopo circa tre anni di fidanzamento, il modello e l’attrice sono convolati a nozze. La coppia ha scelto Villa Cetinale, in provincia di Siena, per festeggiare con familiari e amici più stretti.

L’interprete di Undici in Stranger Things ha pubblicato alcuni scatti della giornata sul suo profilo Instagram da oltre sessantatré milioni di follower. L’attrice ha scritto: “Per sempre, tua moglie”. Il post ha collezionato più di sette milioni di like in meno di ventiquattro ore.