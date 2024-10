1/8 Netflix

Electric State, film Netflix con Millie Bobby Brown e Chris Pratt, arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) nel 2025. Netflix presenta il film come "una spettacolare avventura dai registi di Avengers: Endgame ambientata in una versione alternativa e retro-futuristica degli anni '90"

