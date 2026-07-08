Enola Holmes 3, trama e cast del nuovo capitolo della saga di Netflix

Enola Holmes 3, trama e cast del nuovo capitolo della saga cinematografica di NetflixCinema
Introduzione
Sta per arrivare Enola Holmes 3, il terzo capitolo della saga cinematografica targata Netflix che riporterà sullo schermo la detective con un nuovo caso ambientato a Malta.
Un nuovo atto per l'epopea ispirata ai romanzi di Nancy Springer, un terzo film che riporta ai suoi devoti fan la giovane investigatrice nata dalla penna di Nancy Springer. Distribuito da Netflix, il nuovo capitolo ritrova la protagonista in una fase diversa della sua vita, ormai più matura sia sul piano personale sia su quello professionale. Dopo le vicende raccontate nei primi due film, l'azione lascia Londra per spostarsi a Malta, dove prende forma un'indagine destinata a coinvolgere ancora una volta l'intera famiglia Holmes.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Enola Holmes 3, dalla trama al cast fino al trailer (che potete guardare nel video posto in alto, in testa a questo articolo). Disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dal 1° luglio 2026, il film ha una durata di un'ora e 48 minuti. Anche Enola Holmes (2020) ed Enola Holmes 2 (2022) restano disponibili in streaming sulla piattaforma.
Quello che devi sapere
La trama
In Enola Holmes 3 la protagonista raggiunge Malta per un'importante occasione personale, ma gli eventi prendono rapidamente una piega inattesa. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di festa si trasforma infatti nell'inizio di una nuova indagine, costringendo la giovane detective a confrontarsi con un mistero che coinvolge persone a lei molto vicine.
Tra enigmi, segreti e colpi di scena, Enola dovrà mettere alla prova ancora una volta le proprie capacità investigative in quello che viene presentato come il caso più complesso affrontato finora. Pur mantenendo lo spirito d'avventura che ha caratterizzato la saga, il film propone una storia che intreccia vicende personali e investigazione senza rinunciare all'umorismo e al ritmo che hanno contraddistinto i capitoli precedenti.
Disponibile su Netflix dal 1° luglio, il film ha una durata di un'ora e 48 minuti. Anche Enola Holmes (2020) ed Enola Holmes 2 (2022) restano disponibili in streaming sulla piattaforma.
Il cast e i personaggi
Millie Bobby Brown torna a interpretare in Enola Holmes 3 la protagonista messa a titolo, Enola Holmes appunto, eroina ormai più sicura di sé ma ancora impegnata a costruire il proprio futuro. Al suo fianco ritroviamo Louis Partridge nel ruolo di Lord Tewkesbury, Henry Cavill nei panni di Sherlock Holmes e Helena Bonham Carter in quelli di Eudoria Holmes, la madre della famiglia.
Fanno ritorno anche Sharon Duncan-Brewster come Mira Troy e Himesh Patel, che dopo la breve apparizione nel finale del secondo film assume un ruolo più significativo interpretando il dottor John Watson. Nel cast figura inoltre Jason Watkins nel ruolo del brigadiere Sampson.
Millie Bobby Brown, che in questo capitolo è anche produttrice, ha spiegato che il nuovo film racconta una Enola più consapevole della propria identità, ma ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo. L'attrice ha inoltre sottolineato come il lungo percorso condiviso con Louis Partridge abbia contribuito a rendere più naturale l'evoluzione del rapporto tra i rispettivi personaggi.
La produzione
Enola Holmes 3, terzo capitolo della saga, introduce un cambiamento alla regia. Dopo aver diretto i primi due film della saga, Harry Bradbeer lascia il posto a Philip Barantini. Resta invece alla sceneggiatura Jack Thorne, che continua ad adattare per il grande schermo i romanzi di Nancy Springer.
La principale novità visiva del film è rappresentata dall'ambientazione maltese, che sostituisce le tradizionali atmosfere londinesi viste nei precedenti episodi della serie.
La pellicola è una produzione originale Netflix.