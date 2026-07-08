Enola Holmes 3, trama e cast del nuovo capitolo della saga di Netflix

In Enola Holmes 3 la protagonista raggiunge Malta per un'importante occasione personale, ma gli eventi prendono rapidamente una piega inattesa. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di festa si trasforma infatti nell'inizio di una nuova indagine, costringendo la giovane detective a confrontarsi con un mistero che coinvolge persone a lei molto vicine.

Tra enigmi, segreti e colpi di scena, Enola dovrà mettere alla prova ancora una volta le proprie capacità investigative in quello che viene presentato come il caso più complesso affrontato finora. Pur mantenendo lo spirito d'avventura che ha caratterizzato la saga, il film propone una storia che intreccia vicende personali e investigazione senza rinunciare all'umorismo e al ritmo che hanno contraddistinto i capitoli precedenti.

Disponibile su Netflix dal 1° luglio, il film ha una durata di un'ora e 48 minuti. Anche Enola Holmes (2020) ed Enola Holmes 2 (2022) restano disponibili in streaming sulla piattaforma.

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