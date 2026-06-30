Dopo il successo dei primi due capitoli, usciti rispettivamente nel 2020 e nel 2022, Enola Holmes 3 cambia ambientazione e regista. Dietro la macchina da presa c'è Philip Barantini, già apprezzato per la serie Adolescence, mentre la sceneggiatura è ancora una volta firmata da Jack Thorne. Il film arriva a quasi 4 anni di distanza da Enola Holmes 2. La scena si sposta a Malta, dove la protagonista è alle prese tra sogni personali e ambizioni professionali che la vedranno coinvolta in un’indagine più pericolosa delle precedenti.

Dove eravamo rimasti

Enola Holmes 2 si era concluso con la protagonista che era riuscita finalmente ad aprire la sua agenzia investigativa, conquistando una maggiore indipendenza rispetto al celebre fratello Sherlock. Dopo aver risolto il caso delle operaie della fabbrica di fiammiferi e smascherato una complessa cospirazione, Enola aveva consolidato il rapporto con Lord Tewkesbury, lasciando aperte nuove prospettive per il loro futuro insieme. Nel frattempo Sherlock Holmes aveva iniziato la collaborazione con il dottor John Watson. La fuga di Moriarty, però, aveva lasciato aperte diverse possibilità narrative, che potrebbero tornare ad avere un ruolo importante nel nuovo capitolo. Lo spostamento dalla grigia Londra alla soleggiata Malta sembra sottolineare il cambiamento di Enola che è diventata più adulta, sta per sposarsi (ma la scomparsa di Sherlock sconvolgerà i suoi piani) ed è divisa tra indipendenza e legami affettivi.