Enola Holmes 3, esce il nuovo film con Millie Bobby Brown: curiosità e dov’eravamo rimastiCinema
L'1 luglio la giovane detective creata da Nancy Springer torna a investigare su un nuovo caso, questa volta a Malta. La pellicola arriva a quasi quattro anni di distanza dal secondo capitolo
Enola Holmes sta per tornare: il terzo capitolo esce su Netflix l'1 luglio (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La detective creata da Nancy Springer e interpretata da Millie Bobby Brown si sposta a Malta, dove viene coinvolta nelle indagini su un nuovo caso legato anche al fratello Sherlock Holmes.
Le novità su Enola Holmes 3
Dopo il successo dei primi due capitoli, usciti rispettivamente nel 2020 e nel 2022, Enola Holmes 3 cambia ambientazione e regista. Dietro la macchina da presa c'è Philip Barantini, già apprezzato per la serie Adolescence, mentre la sceneggiatura è ancora una volta firmata da Jack Thorne. Il film arriva a quasi 4 anni di distanza da Enola Holmes 2. La scena si sposta a Malta, dove la protagonista è alle prese tra sogni personali e ambizioni professionali che la vedranno coinvolta in un’indagine più pericolosa delle precedenti.
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Il cast e la trama
Confermato il cast composto da Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge e Helena Bonham Carter. Dalla sinossi ufficiale diffusa da Netflix, la giovane detective si troverà coinvolta in un’indagine internazionale che la metterà di fronte a nuove sfide e a decisioni destinate a influenzare il suo futuro. Guardando il trailer si intuisce come questa avventura potrebbe essere collegata alla misteriosa scomparsa del fratello Sherlock, rendendolo un caso più personale per Enola.
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Dove eravamo rimasti
Enola Holmes 2 si era concluso con la protagonista che era riuscita finalmente ad aprire la sua agenzia investigativa, conquistando una maggiore indipendenza rispetto al celebre fratello Sherlock. Dopo aver risolto il caso delle operaie della fabbrica di fiammiferi e smascherato una complessa cospirazione, Enola aveva consolidato il rapporto con Lord Tewkesbury, lasciando aperte nuove prospettive per il loro futuro insieme. Nel frattempo Sherlock Holmes aveva iniziato la collaborazione con il dottor John Watson. La fuga di Moriarty, però, aveva lasciato aperte diverse possibilità narrative, che potrebbero tornare ad avere un ruolo importante nel nuovo capitolo. Lo spostamento dalla grigia Londra alla soleggiata Malta sembra sottolineare il cambiamento di Enola che è diventata più adulta, sta per sposarsi (ma la scomparsa di Sherlock sconvolgerà i suoi piani) ed è divisa tra indipendenza e legami affettivi.
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